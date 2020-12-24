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24.12.2020 - 10:17 | | İHA

Van merkezli 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Van merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahıstan 21’i gözaltına alındı.

Van merkezli 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; yasadışı bahis organizasyonu içerisinde bulunan 7 paravan şirket ve 101 şahsın banka hesapları üzerinden 92 milyon 661 bin 488,66 TL para transferi gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “46 banka hesabına mahkeme kararı ile bloke işlemi yapılmıştır.

Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2020 tarihinde 7 paravan şirketin ve şahıslara ait banka hesaplarının kontrol ve yönetimini sağlayan, yasadışı bahis organizasyonunun yönetim kademesinde olduğu tespit edilen 28 şahsın yakalanmasına yönelik Van merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Tekirdağ, Isparta, Adana, Gümüşhane, Siirt, Hakkari, Muğla ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonda 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasadışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar, para sayma makinesi ele geçirilmiştir.

Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı olarak, bundan böyle de her türlü suçla ve suçluyla mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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