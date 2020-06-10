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10.06.2020 - 10:23 | | AA

Van merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... Van merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ ile irtibatlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi, belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 subay, askeri öğrencilikten atılan 2 kişi, öğretmen, sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere 12 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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