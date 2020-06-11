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11.06.2020 - 09:51 |

Van'da ağlara takılı 6 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimde, 1250 metre uzunluğunda 4 manyat tipi ağa takılı 1 tonu ölü, 6 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'da ağlara takılı 6 ton inci kefali ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Edremit Asayiş Bot timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde denetimler yaptı. İlçenin Yalındüz Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, suya atılan 1250 metre uzunluğundaki 4 manyat tipi ağa takılı 1 tonu ölü toplam 6 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve ağlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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