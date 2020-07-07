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07.07.2020 - 12:06 | | İHA

Van'da banka görevlisinin korona testi pozitif çıkınca şube kapatıldı!

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir banka görevlisinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine şube geçici olarak kapatıldı.

Van'da banka görevlisinin korona testi pozitif çıkınca şube kapatıldı!

İpekyolu ilçesindeki özel bir bankaya ait merkez şubesinde çalışan bir personelde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan personel tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer çalışanlar ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi geçici olarak kapatılırken, camlarına diğer şubelerden işlem yapabileceğine dair uyarı yazısı asıldı.

Banka önüne işlem yapmak için gelen vatandaşlar ise mesai saatleri içerisinde kepenklerin kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İstanbul'da tekne denetimi! 49 kişiye ceza kesildiSon dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı.
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