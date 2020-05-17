MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da ele geçirildi! Tam 5,5 ton...
ABONE OL
17.05.2020 - 01:34 | | DHA

Van'da ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise  imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'da ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi'nde Bendimahi Çayı üzerinde denetim yaptı.

Yapılan denetimde 4 ayrı bölgede çuval ve plastik bidonlar içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 3,5 ton ölü, 2 ton da canlı inci kefali ile 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY 19 Mayıs bileti nedir? THY hatıra bileti al: tarihiyolculuk.com

THY 19 Mayıs bileti nedir? THY hatıra bileti al: tarihiyolculuk.com

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Çok feci kaza! baba- oğul hayatını kaybetti

Çok feci kaza! baba- oğul hayatını kaybetti

Sıradaki Haber