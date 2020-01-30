MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'daki mendereslere büyük ilgi!
ABONE OL
30.01.2020 - 12:32 | | AA

Van'daki mendereslere büyük ilgi!

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'daki mendereslere büyük ilgi!
Van'daki mendereslere büyük ilgi!
Van'daki mendereslere büyük ilgi!
Van'daki mendereslere büyük ilgi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkale  ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 6 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını  sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı  ekipler de kent merkezinde biriken karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu Başkale ilçesinde, akarsuların oluşturduğu  mendereslerin kıvrımlı yapısı beyaz örtüyle kaplanan bölgede güzel görüntüler  oluşturdu.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 3  köy yolunun kardan kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının  devam ettiğini, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen  noktalarda bekletildiğini kaydetti.

Muş'ta dün gece başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler  beyaza büründü. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler  ilerlemekte zorlandı.

Hakkari'de de karla mücadele ekipleri açılan yollarda genişletme  çalışmalarını sürdürüyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, bazı bina ve  camilerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar  genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer  sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması istendi.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere  Muş'ta 4, Hakkari'de 2 ve Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

 

 

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber