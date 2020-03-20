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20.03.2020 - 12:51 |

Vanlılar corona virüs dinlemedi!

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle kış aylarında evlerinden çıkamayan kent sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarına rağmen güneşli havayı fırsat bilip, sokaklara çıktı.

Vanlılar corona virüs dinlemedi!

Tüm dünyada etkili olan Türkiye’de de görülmeye başlanan corona virüs vakaları nedeniyle Van’da yetkililerin gerekmedikçe evden çıkmayın uyarılarına rağmen kentin işlek caddelerinde yoğunluk gözlendi. Günlerce süren kar yağışı nedeniyle kış aylarında evlerinden çıkamayan kent sakinlerinin, güneşli havayı fırsat bilip, sokaklara çıktıkları görüldü.

Hastanede görev yaptığını belirten vatandaşlardan Sabri Kuşan, virüsten korunmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat ettiİngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum dedi.
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