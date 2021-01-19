Varto'da kamyonlarla ilçe dışına kar taşınıyor

Varto ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde özellikle ulaşımı aksatan karla mücadele için Varto Belediyesi seferber oldu. 3 kepçe, 3 kamyon ve 10 personel kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, kar yağışının hemen ardından süratle yolları açtıklarını belirterek, "İlçemizde hayatı adeta felç eden kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan yolları ulaşıma açarken bir yandan da şehir içinde biriken karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyorlar. Özellikle gündüz trafik yoğunluğundan dolayı tam olarak temizlik yapamıyoruz. Bu nedenle de karla mücadele çalışmamızı akşam saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sabah işlerine geldiklerinde temiz bir ilçe görmeleri için elimizden gelen tüm imkanları sarf ediyoruz" dedi.