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18.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Vatan bekçileri salgın dinlemiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üç tanker uçağı, bir AWACS ve bir kargo uçağı dün aynı anda Doğu Akdeniz’de uçuşlar gerçekleştirdi.

Vatan bekçileri salgın dinlemiyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Hava hareketliliği merak konusu olurken, Milli Savunma Bakanlığı, “Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz’de eğitim faaliyetleri icra etmektedir” açıklaması yaptı. Hava trafiğini canlı olarak aktaran radar siteleri, dün sabah saatlerinden itibaren TSK’ya ait çok sayıda uçağın Doğu Akdeniz’de uçuşta olduğunu bildirdi. Radar verilerinde, Libya istikameti üzerinde, TSK’ya ait bir adet C-130 Nakliye Uçağı, bir adet AWACS yani Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile üç KC-135R Yakıt İkmal Uçağı görüldü. Kısa bir süre sonra, uçaklar radar bilgilerini kapattı.

Üç tanker uçağı ve bir AWACS’ın ve bir kargo uçağının aynı anda uçuşta olması bölgede TSK’ya ait F-16 ya da F-4 savaş uçaklarının da olma ihtimalini akıllara getirdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından “Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerimizle Akdeniz’de eğitim faaliyetleri icra etmektedir” paylaşımıyla konuya açıklık getirdi.

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