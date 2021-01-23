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23.01.2021 - 10:36 | | DHA

Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti! Kanlar içinde yürüdü

İstanbul Şişli'de sokağın ortasına park edilen araç ambulansın geçişine engel oldu. Araç ilerleyemeyince sağlık görevlileri yaralının yanına koşarak gitti. Kanaması olan yaralı ise ambulansa yürüyerek getirilmek zorunda kaldı. Öte yandan tepkiler sonrası sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti.

İstanbul Nişantaşı, Halaskargazi Mahallesi Şafak Sokak'ta önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir yaralama ihbarı alan sağlık görevlileri, yola çıktı. Siren çalarak olay yerine gitmeye çalışan ambulans, trafiğin tek yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar yüzünden ilerleyemedi.

Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bileğinde kesik olduğu öğrenilen genç kızın evine koşarak gitti.  Ambulans sürücüsünün yaklaşık 15 dakika boyunca siren çalmasına rağmen sokağın ortasına park edilen araçlar çekilmezken, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan genç kız da daha sonra hastaneye götürülmek üzere yürüyerek ambulansa geldi.

 Bir süre daha sokakta bekleyen ambulans, park edilen araçların çekilmesinin ardından yaralıyı hastaneye götürebildi. Ambulansın yoluna devam etmesiyle birlikte sürücülerin araçlarını tekrar sokağa park etmesi dikkat çekti.

SOKAĞI OTOPARK OLARAK KULLANIYORLAR

Sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden yıllardır sık  sık sorun yaşandığını  belirten esnaf Murat Gülçimen, buna bir çözüm bulunmasını istedi. Gülçimen "Burada bir yaralama olayı oldu. Biz buradan seyrediyorduk; ambulans geldi, burası full dolu. Ambulans geldi, sokağın başında 10-15 dakika siren çalarak bekledi. Arabalardan dolayı çıkamıyor. 20 senedir ben buradayım, 20 senedir buranın trafik sorunu çözülemedi. Burayı otopark olarak kullanıyorlar. Gelen yok. Polis geliyor, polis gittikten sonra tekrardan... Polis bunu tek tek takip edemez. Buraya kapan mı koyarlar artık bilmiyorum, sorunun çözülmesi lazım" diye konuştu.  

Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti Kanlar içinde yürüdü

Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti Kanlar içinde yürüdü

  


Vatandaşın duyarsızlığı pes dedirtti! Kanlar içinde yürüdüİstanbul Şişli'de sokağın ortasına park edilen araç ambulansın geçişine engel oldu. Araç ilerleyemeyince sağlık görevlileri yaralının yanına koşarak gitti. Kanaması olan yaralı ise ambulansa yürüyerek getirilmek zorunda kaldı. Öte yandan tepkiler sonrası sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti.
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