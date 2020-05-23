Vatandaşın umudu CİMER

Pandemi süreci başta olmak üzere vatandaşla devlet arasında iletişim köprüsü olan CİMER, halkın “umudu” oldu. Meclis’te vatandaşın sorunlarını çözmek için başvurduğu KDK, TBMM Dilekçe Komisyonu, CİMER ve bakanlıkların ilgili birimlerinin gerçekleştirdiği toplantıda halkın en çok güven duyduğu ve sorunlarını çözebileceğine inandığı kurumun CİMER olduğu ortaya çıktı. Veri ve analizlerin yapıldığı toplantıda CİMER Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı, “2019 yılı itibarıyla yıllık 3 milyon 138 bin 233 başvuruyu kabul edip bunların da yüzde 91’ini karşılamış bir mekanizma” dedi. Sobacı son 14 yılda 16 milyonu aşan başvuru alındığını belirtirken, yıl yıl başvuruların arttığını, 2019 yılında toplam başvuruların yüzde 20’sinin yapıldığını kaydetti.

Çözüm kapısı

“Halkın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü, burada ‘Başvuruları doğrudan Cumhurbaşkanına ilettim’ algısını vatandaşta yerleştirdiği için başvuru sayısını motive eden, artıran bir faktör olarak devreye giriyor” diyen Sobacı, CİMER’e yapılan başvurular doğrultusunda devletin aksayan yönlerini görebildiklerini dile getirdi. Sobacı, halkın başvurularının ihtiyaca yönelik yasal düzenlemeler yapma yolunu açabileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Biz, başvurulardan vatandaşların önceliklerini tespit edebiliriz. CİMER mekanizması sadece vatandaştan şikâyet, talep ve ihbarlarını alma mekanizmasının ötesinde aslında daha rasyonel karar alma süreçlerini veya yasa yapma süreçlerini tetikleyici, onu besleyici bir mekanizma olarak da kullanılabilir. Çok büyük bir veri birikmiş vaziyette. Dolayısıyla CİMER de dâhil olmak üzere hemen hemen her mekanizmanın mutlaka veri madenciliği yapabilecek bir altyapıya sahip, bu veri madenciliğinden çıkacak analizler karar alma süreçlerine, kanun yapma süreçlerine dahil edilmeli.”

Bakanlıklara karne

Sobacı, biriken veriler üzerinden bakanlıklar ve tüm kurumlara yönelik raporlama ile analiz yapabildiklerini vurgulayarak, “İlgili kurum açısından bir analiz gerçekleştirebiliyoruz. Bakanlıklar ve kurumlar açısından bir karne çıkarabilme imkânına sahibiz ve bunları raporluyoruz” ifadelerini kullandı. Sobacı, memnuniyet kriterine göre ilk üç sırada “Milli Savunma, Adalet ve Kültür bakanlıklarının” olduğunu kaydetti. Sobacı, sorunların illere göre çözülmesi memnuniyetinde ise Nevşehir, Kırıkkale ve Mersin’in ilk üçe girdiğini açıkladı.

ALO 150’ye yeni proje

Sobacı, valilikler bünyesinde vatandaşların sorunlarını çözmek için devreye sokulan “Alo 150” hattının aktif çalışmadığını kaydederek, “Valiliklerin inisiyatifinde Alo 150 üzerinden çok profesyonel çalışan bir çağrı merkezine, 7/24 çalışan bir çağrı merkezine dönüştürmek istiyoruz, böyle bir planlamamız var” bilgisini de verdi.

Sobacı, ALO 150 ile Sağlık Bakanlığı çağrı merkezi SABİM gibi diğer çağrı merkezlerinin entegre edilebileceğini belirtirken, “Böylece mükerrerlikler ortadan kalkabilir. Kişi Alo 150 üzerinden Cumhurbaşkanımıza ulaşacağı algısıyla telefona sarıldığında, Alo 150’ye bir cevap bulamadığında bu algı da sarsılıyor. 7/24 hizmet sunacak bir çağrı merkezi üzerinden çok daha etkin bir şekilde kullanılması daha hızlı bir şekilde cevap alabilmesinin de sağlanması gerekiyor” diye konuştu.