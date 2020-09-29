Vatandaşını Afyonkarahisar'da öldüren Afgan, Denizli'de yakalandı

Afyonkarahisar merkez Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi İmaret Camisi karşısındaki bir iş yerinin önünde önceki gece İbrahim Mohammed'in, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler karnından 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı belirlenen İbrahim Mohammed'i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen İbrahim Mohammed kurtarılamadı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışma sonrası cinayet şüphelisinin B.M.B. olduğu belirlendi. B.M.B.'nin aralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası İbrahim Mohammed'i karnından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Şüphelinin Çay'a gitmiş olabileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, ilçeye giderek çalışmalarını sürdürdü. Buradaki Afgan vatandaşlarla görüşen polis, B.M.B.'nin cep telefonunu satarak İzmir'e gitmek üzere bir araca bindiğini belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, takibe alınan aracın Denizli'ye doğru geldiğini iletti. Kent girişinde önlem alan ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta bulunan B.M.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.