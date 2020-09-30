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30.09.2020 - 19:36 | | DHA

Vatandaşları dolandırdığı yetmiyormuş gibi... Suç makinesi çıktı!

Ankara'da, vatandaşları yardım bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Hamit A. yakalanarak gözaltına alındı. Aslanalp'ın 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Vatandaşları dolandırdığı yetmiyormuş gibi... Suç makinesi çıktı!

Ankara'da kendisini 'Baran Kejanlı' olarak tanıtan Hamit A., sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajında, "Arkadaşlar mağdur olan garibanlar, parasını kaptıran, çaresiz kalan, mahkeme yolunda sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır, o da Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimiz yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız. Mağdur olan kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'dadır adresimiz, bütün dostlarımızın emrindeyiz. Her zaman bekleriz" ifadesini kullandı.

Vatandaşları yardım bahanesiyle dolandırdığı belirlenen Hamit A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüpheli Hamit A. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hamit A.'nın, 'kaçakçılık ve uyuşturucu', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 10 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Hamit A., emniyetteki işlemlerinin arndından adliyeye sevk edilecek.

Vatandaşları dolandırdığı yetmiyormuş gibi... Suç makinesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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