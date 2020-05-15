Vefa ekibine kalleş saldırı: 2 şehit

Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.



Açıklamada, “Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır” denildi.Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, bir belediye çalışanının da yaralandığı vurgulanan açıklamada, “Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.



‘Karşılıksız kalmayacak’





Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu’na yapılan alçak saldırıya siyasilerden de sert tepki geldi:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada “Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak” ifadelerine yer verildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, ‘yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Van’da hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki terörün kökü kazınacaktır.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van’da PKK’lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!



‘Van’daki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz’



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar: Van’ın Özalp ilçesinde, Vefa Destek Grubu’ndan 2 kişinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Öncelikle hayatını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşımıza da acil şifa diliyoruz. Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz Koronavirüs salgını döneminde yaşanan bu saldırı asla kabul edilemez.



PKK’nın Mahmur kampı yöneticisi öldürüldü



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK’nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir’i etkisiz hale getirdi. Uzun süredir takip edilen Mahmur üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu “Berivan Sarya” kod adlı Galya Bekir’in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti. Galya Bekir, Irak’ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin PKK’ya 2002’de Suriye’den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü öğrenildi



Adıyaman merkez Yeşiltepe köyü kırsalında 7 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı 3 teröristin, gri ve turuncu kategoride arandığı tespit edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi ile kimlikleri belirlenen teröristlerin gri kategoride 500’er bin TL ödülle aranan Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz, turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük olduğu belirlendi. Önceki gün Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki operasyonda da bir terörist öldürülmüş, bir terörist sağ yakalanmıştı. Sağ yakalanan teröristin, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirtilmişti.

Tokat’ta ise Sırçalı köyü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından TKP-ML TİKKO terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir depo ve sığınak bulundu. Toprak altında kış üstlenmesi için kullanıldığı tahmin edilen sığınak ve depo içerisinde ranza, son kullanma tarihleri 2000 yılına ait konserve, 2 pantolon, 5 çaydanlık, 2 tencere, 1 kavanoz, 3 çay bardağı ele geçirildi.