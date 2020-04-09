'Verem aşısı iddiası bir spekülasyon'

Otazu, BCG aşısının zorunlu olmadığı İtalya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerin koronavirüs salgınından, bu aşının zorunlu olduğu ülkelere oranla daha fazla etkilendiğini iddia ederken, uzmanlar Otazu’nun görüşlerine temkinli yaklaştılar.

İDDİA: Verem aşısının zorunlu olmadığı İtalya, Hollanda, ABD koronavirüs salgınından daha çok etkilendi.



CEVAP: Bu iddia bilimsel verilere değil gözleme dayanıyor. Kurulan bağlantı sadece bir spekülasyon.



‘Varsayım üzerinden çare üretemeyiz’



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Sercan Ulusoy, söz konusu çalışmanın henüz varsayım olduğunu belirterek; “Yayınlanan makalenin bilimsel değeri olup olmadığı bile tartışmalı. Varsayımlar üzerinden hastalıklara çare üretemeyiz. Kovid-19’a yönelik nitelikli çalışmalar arttıkça net bilgiler elde edeceğiz. Verem aşısının immünolojik özellikleri var. Ancak bu aşıyı olanların Kovid-19’dan etkilenmediğ yaklaşımı kanıtlanmış olsa Dünya Sağlık Örgütü çıkıp açıklar ve ülkelerde BCG aşısını uygulamaya başlar. Aşıların tamamı bağışıklık sistemini harekete geçirip, güçlendiren ürünler. Verem aşısı ile Kovid-19’un üstesinden gelineceği algısı şu an için bilimsel kanıtı olan bir söylem değil. Spekülatif bir yaklaşım” dedi.



‘Kafa karıştırmak doğru değil’



Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova da, ortaya atılan iddianın sadece bir gözlem olduğuna dikkat çekerek, “Otazu’nun gözleme dayalı makalesi, henüz tıbbi bilim dergilerinde yayınlanmış değil. Verem aşısı ile Kovid-19 arasında bağlantı kurulması spekülasyon. Kovid-19 hastalığı henüz çok yeni. BCG aşısının verem dışında başka hastalıklara karşı da bağışıklık arttırıcı özelliği biliniyor. Ancak Kovid-19’da etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Kafa karışıklığı ve kaos yaratan söylemleri vatandaşların önünde konuşmak veya ortaya atmak doğru değil” diye konuştu.