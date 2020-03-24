Veteriner hekimler ‘muafiyet’ istedi

Eroğlu, insanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



Zoonoz hastalıklar



“Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yönetiminde, veteriner hekimleri ve tıp doktorlarını içine alan ve başta hayvanlardan insanlara bulaşabilen, halk sağlığını tehdit eden Kovid-19 benzeri zoonoz hastalıkların kontrolü olmak üzere, halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çalışmalar yapacak bağımsız bir Zoonotik Hastalıklar Araştırma Enstitüsü kurulmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde müstakil bir veteriner otoritesi veya Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulması da halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusundaki risklerin bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.”



“Bu bir zaruret’



Eroğlu, serbest veteriner hekimlerin, acil doğum, cerrahi müdahale ve diğer tedavi hizmetlerini muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde verdiğini anımsatarak, “Serbest veteriner hekimlerin 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve kamu yararı açısından zaruri görülmektedir” ifadesini kullandı.