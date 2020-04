Veterinerler: İhtiyaç olduğunda hazırız

Koronavirüs tespiti için binlerce insana uygulanan PCR testlerini, ihtiyaç duyulması halinde, kendilerinin de yapabileceğini belirten veteriner hekimler Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, “Bu altyapı, bilgi birikimi ve tecrübemiz var” dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan da, “Bu bizim için sıradan bir sistem. O yüzden veterinerlik fakültelerinde de insanlar için bu testler yapılabilir” dedi.



Türkiye’de hastalık belirtisi gösteren vatandaşlara tanı koyabilmek için 1-3 saat arasında sonuç veren ve doğruluk payı yüksek olan Polimeraz Chain Reaction

(PCR) testi uygulanıyor.

Görev bekliyorlar



Ekipmanları ve bilgi birikimleriyle koronavirüs salgınıyla mücadeleye hazır olduklarını söyleyen veteriner hekimler, ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’deki 21 veterinerlik fakültelerinde ve araştırma enstitülerinde her gün binlerce test yapabileceklerini belirtiyor.



Göreve her daim hazır olduklarını belirten Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu şunları söyledi: “Veteriner hekimler, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yedi araştırma enstitüsünde yıllardır viral hastalıklar üzerine çalışıyor. Veteriner hekimler PCR testleri ve diğer testleri rahat bir şekilde yapabilirler.

Bu altyapıları, bilgi birikimleri ve tecrübeleri var. Bundan dolayı birçok ülkede göreve çağırıldı. Türkiye’deki 21 veterinerlik fakültelerinde viroloji ana bilim dalı var. Bu araştırma enstitülerinde ve fakültelerde her gün binlerce test yapılabilir. İhtiyaç duyulduğunda hemen devreye sokulabilir. PCR tekniğini rahat bir şekilde kullanıyorlar. Veteriner hekimlikte kullanılan solunum cihazlarıyla beşeri hekimlikte kullanılan cihazlarda bir farklılık yok. Sadece uygulama sırasında bir aparat takılarak ihtiyaç olduğunda kullanılabilir. Talep olduğunda her daim göreve hazırız.”

‘Bu altyapıya ve personele sahibiz’



“PCR test yapabilecek altyapıya, personele ve cihazlara sahibiz” diyen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da şöyle konuştu:



“PCR testi sadece kovite özgü bir şey değil. PCR testi birçok canlı organizmaların, hücrelerin tespitini sağlayan bir sistem. Maalesef gündeme yeni yeni geliyor. Veteriner hekimlikle ilgili alanlar çok tanınmıyor. Şunu söyleyebilirim, hemen hemen bütün veterinerlik fakültelerinde araştırma yapan bütün ana bilim dallarında PCR kullanılır. PCR, veterinerlik fakültelerinde sıradan bir cihazdır. Bu bizim için sıradan bir sistem. O yüzden veterinerlik fakültelerinde de insanlar için bu testler yapılabilir. İlk anda Kovid-19 tanısı için yapılan testle teknik aynı. Yapılan bu testlerin aynısı burada da yapılabilir. Aynı yöntem, aynı kitler kullanılıyor.”