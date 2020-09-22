VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru tarihleri ve burs miktarı...
VGM burs başvuruları ile ilgili aramalar hız kazandı. Yeni eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 yılı burs başvuruları ile ilgili detayları açıkladı mı?
VGM bursu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de eğitim gören öğrencilere verilen karşılıksız eğitim yardımıdır. Yükseköğretim bursu bir eğitim yılında 8 ay; ortaöğretim bursu ise 9 ay süre ile verilir. VGM burs başvuruları başladı mı? Öğrenciler 2020 - 2021 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru takvimini yayımladı.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 - 2021 eğitim yılı burs ve eğitim yardımı başvuru tarihleri duyuruldu. Ortaöğrenim için burs başvuruları 1 Ekim - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim başvuruları 15 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında. Yabancı Uyruklu öğrenci başvuruları ise 15 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alınacak.
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
VGM burs başvuruları belirtilen tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleşecektir.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.