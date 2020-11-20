VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama

2020 VGM ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuru sonucu kurumun resmi adresinden adaylara duyuruldu. Ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları da 30 Ekim'de alınmıştı. Evlerinden eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuçlarını bekliyordu. İşte, VGM ortaöğrenim burs sonucu 2020 sorgulama ekranı...

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020 – 2021 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlandığına yer verildi. Başvuru sonucu ise https://www.vgm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, ad-soyad doğum tarihi, ve baba adı bilgileri girilerek öğrenilebilecek.

2020 VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUCU SORGULAMA...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim burs sonuçları adaylara ilan edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği sonuçlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra değerlendirilecek.