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02.06.2020 - 12:07 |

Vicdanları sızlatan anlar! Yeni doğan bebeği çöpe attılar

 Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu.

Vicdanları sızlatan anlar! Yeni doğan bebeği çöpe attılar

Afyonkarahisar Bolvadin İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında kundağıyla bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkinlendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T'yi kısa sürede yakalayarak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

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