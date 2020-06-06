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06.06.2020 - 00:22 | | İHA

Vicdansızlık! 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar...

Mersin’in Tarsus ilçesinde cami avlusunda 10 günlük bir bebek bulundu.

Vicdansızlık! 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar...

Olay, Altaylılar Mahallesi Toprak Camii’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında cami görevlisi ağlayan bebek sesini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden görevli cami ayakkabılığına bırakılmış bebeği gördü.

Vicdansızlık 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar...

Cami görevlisi durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği alarak, çevrede araştırma yaptı. Polis bebeğe kıyafet bularak giydirip 112 Acil servisine teslim etti. Ekipler, hastanede doğduğunu ve 10 günlük olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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