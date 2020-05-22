Virüse karşı yeni dezenfektan geliyor

El dezenfektanları, Kovid-19 salgını nedeniyle adeta her evin vazgeçilmezi haline geldi. Hijyen açısından uzmanların kullanımını önerdiği dezenfektanlar zaman zaman ciltte tahrişlere neden olabilirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nden Doç. Dr. Nurettin Mengeş tarafından ilginç bir çalışma yürütülüyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında ilk kez içeriğinde alkol olmayan ve tamamen milli imkanlarla hazırlanacak yeni dezenfektan formül sayesinde cilt tahrişinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Sır gibi saklanıyor



Dezenfektanın etken maddesi olarak milli ve doğal kaynaklardan yararlanılırken, antibakteriyel etkinin artırılması, nemlendirici özellik ve kokunun kazandırılması için de bitki ekstraktlarından yararlanıldığı belirtiliyor. Formülasyondaki etken madde sır gibi tutulurken, bu maddenin alkol ile aynı özelliğe sahip olduğu, yapılan ilk test sonuçlarından farklı bakteri ve mikrop türlerine karşı etkili olduğu anlaşıldı.



Doç. Dr. Nurettin Mengeş, yeni dezenfektan formülüne yönelik şu bilgileri paylaştı:



İçinde alkol yok



“En uygun etkinin hangi çözelti aralığında olacağı ve etkinin artırılması ve diğer nemlendirme ve koku özelliklerinin hangi ekstraktlar sayesinde kazanılacağı proje kapsamında araştırılıyor. Projenin özgünlüğü, içeriğinde alkol bulundurmaması. Bu sayede alkolden dolayı cilt tahrişi ve diğer alkol içeriği ile ilgili kaygılar ortadan kaldırılacak. Yapılan araştırma neticesinde dezenfektanların çoğunlukla etil alkol veya izopropil alkolden üretildikleri görülmektedir. Biz bu formülasyon sayesinde bu durumu değiştirerek uygun ve yeni bir formülasyon geliştirmeyi hedefliyoruz. Formülasyondaki etken maddenin gerek bakterilerde gerekse de virüslerdeki protein yapılarına zarar vererek etki edeceğini tahmin ediyoruz.”