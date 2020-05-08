Virüsle mücadelede yapay zekâ başarısı

Ofis Başkanı Ali Taha Koç, “Büyük Veri ve Yapay Zekâ Dairesi Başkanlığı” çatısı altında görevli akademisyen ve uzman araştırmacıların çeşitli alanlarda yapay zekâ çalışmaları yürüttüğünü, sağlık alanında da bakanlıklar, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

‘Başarı oranımız iyi’

Koç, koronavirüsle mücadele sürecinde Kovid-19 tanısı yapabilecek bir sistem üzerine bir süredir odaklandıklarını vurgulayarak, “Kovid-19 tanısında akciğer grafisinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yapay zekâ karar destek sistemi üzerinde çalışmalara başladık. Sınırlı veri ile yapılan araştırmalarımız sonucunda iyi bir başarı oranı yakalanmış olup röntgen görüntüleme sistemleri kullanılarak elde edilen resimler ile zatürre, kovid-19 teşhisini yüzde 86 gibi bir oranla sınıflandırabildik. Proje kapsamında sağlıklı, kovid-19 olmayan zatürre ve kovid-19’lu zatürre sınıflandırmasını da gerçekleştirebilmekteyiz” bilgisini verdi.

Koç, önümüzdeki süreçte bu yapay zekâ algoritmalarını kovid-19, SARS, MERS gibi hastalıkların teşhisinde karar destek sistemi olarak hekimlerin hizmetine sunmayı planladıklarını açıkladı.

Yüzde 95 doğruluk

Koç, daha önce de Ofis ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle, “Türk Beyin Araştırmaları Projesi (TBP) ve Yapay Zekâ Tabanlı Radyolojik Tanı ve Karar Destek Sistemleri” geliştirilmesi projesi yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi: “Bu proje ile amacımız araştırmacılarımızın geliştirmekte olduğu yapay zekâ algoritmaları ile beyin tümörlerinin ya da beyinde bulunan anomalilerin tespit edilerek, hastalıkların teşhisinde doktorlarımıza yardımcı olmak, teşhis süresini kısaltarak hasta hayatını kurtarmaktır. Proje kapsamında yüzde 95 doğruluk oranıyla tümör teşhisi yapılabildi.”