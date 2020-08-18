Vişnenin 7 faydası

Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu, vişnenin yedi faydasını anlattı. Vişnenin potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olduğunu belirten Arıburnu, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. “Günlük bir porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne bir porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Ancak vişne asidik bir meyve olduğu için aç karnına tüketildiği zaman mide yanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle vişneyi öğle yemeğinin ardından ara öğünlerde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır” diyen Arıburnu’na göre vişnenin yedi faydası şöyle:

Ara öğün olarak tüketin

“Diyabet hastalığında sağlıklı bir ara öğün çünkü vişnenin içeriğindeki antosiyaninler pankreasın insülin üretimini artırarak kan şekerinin düşmesine katkı sağlayabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, vişne içerdiği melatonin hormonuyla uykuyu düzenliyor. Dolayısıyla uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatağa girmeden iki saat önce 20 adet vişneyi günlük beslenme rutinine eklemenizde fayda var.

Antioksidan maddelerin başında gelen C vitamini vişnede fazlaca bulunuyor. 200 gram vişne (iki porsiyon meyve), günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yüzde 40’ını tek başına karşılayabiliyor.

Polifenol bakımından en zengin meyvelerden biri olan vişne, kalp-damar hastalıkları gibi yaşa bağlık sağlık problemlerinin başlangıcını geciktirmede veya ilerlemesini durdurmada etkili oluyor.

Yapılan çalışmalar; günde bir bardak vişne suyunu düzenli olarak tüketmenin, içerisindeki antosiyaninler sayesinde, hafif-orta derece demansı olan ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı ve düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme ile problem çözme gibi zihinsel süreçleri güçlendirdiğini ortaya koydu.

Vişnelere o güzel ve parlak kırmızı rengini, içeriğinde yüksek miktarlarda bulunan antosiyaninler veriyor. Yapılan laboratuvar çalışmalarında, antosiyaninlerin kansere sebep olan hücrelerin büyümesini yavaşlattığı ve kanserli hücrelerin daha hızlı ölmesini sağlayan apoptozu teşvik ettiği ortaya konmuş.

Yapılan araştırmalar, vişnenin içeriğinde bulunan antioksidan maddelerin vücuttaki ürik asit seviyesini düşürerek iltihapların azalmasına yardımcı olduğunu tespit etmiş. Günlük bir avuç vişne yemek veya bir bardak vişne suyu içmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olabiliyor.