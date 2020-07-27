Vsync Nedir, Ne İşe Yarar? Vsync Açma Kapatma Nasıl Yapılır?

VSYNC NEDİR?



VSYNC veya açılımıyla Vertical Synchronization, bilgisayar oyunlarında görüntü oranını monitörün yenilenme hızıyla eşleştirmenize yardımcı olan bir seçenektir. VSYNC’nin açık olması halinde monitörün kapasitesine oranla görüntü sunulur ve bu sayede ekranda meydana gelen kırılmaların (tearing) önüne geçilir.



VSYNC, birçok oyuncu tarafından tam olarak mantığı kavranamamış bir terimdir. VSYNC opsiyonu açıldığı anda oyun içerisinde FPS kaybı yaşandığı doğrudur. Ancak bu yaşanan FPS kaybı neticesinde oyun içerisindeki görüntü kırılması ortadan kaldırılır. Oyuna giriş yaptığınızda VSYNC kapalıyken hızlıca fareyle ekranı döndürdüğünüzde yan kısımlardaki detayların bozulduğunu ve bir çizgi halinde ekranı yansıdığını titiz bir oyuncuysanız kolaylıkla fark edebilirsiniz.

VSYNC açıldığındaysa bu sorun ortadan kalkar ve gözünüzü rahatsız eden ekran kırılmaları giderilir. Sonuç olarakta oyun içerisinde FPS düşmesinden çok FPS sabitlemesi meydana gelir. Oyunu fazlasıyla yavaşlatmayacak bir FPS düşüşü olmasına karşın bu oran özellikle profesyonel oyuncular tarafından zaman kaybettirdiği gerekçesiyle kapalı tutulmakta ve daha yüksek FPS elde edilmeye çalışılmaktadır.

VSYNC Kapatma



VSYNC’yi kapatmak için oyunun ayarlar menüsü içerisinden görüntü veya grafik olarak adlandırılan bölüme geçip, burada yer alan VSYNC seçeneğini kapatabilirsiniz. Bu seçenek bazen V-sync olarak da karşınıza çıkabilir.

VSYNC Nasıl Açılır



VSYNC’yi açmak için oyununuzun grafik ayarlarına girdikten sonra VSYNC seçeneğini açıp kaydedebilirsiniz. Kayıt işleminden sonra VSYNC aktif olarak ve ekrandaki görüntü kırılması olarak adlandırdığımız tearing ortadan kalkacaktır.