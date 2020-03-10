Vuslat 44. son final bölümü kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı! - Vuslat final bölümünde neler oldu? Aziz ve Feride...

VUSLAT 44. SON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dedesinin son emanetini almak için fabrikaya giden Aziz’i neler bekliyor? Bu son ve gerçek emanet Aziz’e yeni bir geleceğin kapısını mı açacak? Ailesi ve aşkı arasında sıkışan Feride kendisiyle ilgili önemli bir karar veriyor. Bu durum Aziz’i nasıl etkileyecek? Feride’yi kararından döndürebilecek mi? Vicdanının karanlığında yolunu kaybeden Kerem, Salih Baba sayesinde yolunu nasıl aydınlatacağını öğreniyor. Kerem, bu yolda nasıl bir fedakarlık yapacak? Dedesine geçmişin bedelini ödetebilecek mi? Mecnun’un Leyla’dan, Kerem’in Aslı’dan, Ferhat’ın Şirin’den geçtiği kapının eşiğinde duran Aziz ve Feride’yi nasıl bir son bekliyor? Aşık, maşuktan geçip Sevgiliye mi kavuşacak? Yoksa Aziz ve Feride bambaşka bir sonla mı karşılaşacak?



VUSLAT 44. SON FİNAL BÖLÜM İZLEME LİNKİ



