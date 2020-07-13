Dünyanın konuştuğu Wayfair skandalı nedir, ne anlama geliyor? Wayfair'da çocuk ticareti mi yapılıyor?

ABD e-ticaret sitesi Wayfair hakkında ortaya çıkan iddialar gündem olmaya devam ediyor. ABD'de mobilya ve ev eşyaları satan Wayfair sitesinde satışa çıkarılan ürünler ve fiyatlandırmalar arasında bağlantı kurulması ile ortaya çıkan ve ABD başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran Wayfair Skandalı olarak bilinen olayda site üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiaları ortaya konuldu. Kullanıcılar tarafından yapılan görselli açıklamalarda basit çocuk elbiseleri veya ürünlerinin fahiş fiyatlara satılması ve ürünlerin iddialara göre kaybolan çocukların isimleri ile adlandırılması neticesinde ortaya çıkan olayın Türkiye'de etkileri sürüyor.

WAYFAİR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların odağında yer alan Wayfair sitesi konuya dair açıklamalarda bulundu. Endüstriyel ürünler sattıklarını ve fiyatların makul olduğu açıklamasında bulundu.Tüm bu gelişmelerin ardından WAYFAİR sitesinde bahsi geçen ürünleri kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu belirtti.

KULLANICILAR ABD'DE YAŞANAN SKANDALA DAİR TÜRKİYE'Yİ UYARDI

Yaşanan Wayfair skandalının ardından iddiaları ortaya çıkaran ve kısa sürede trend topic olmasını sağlayan kullanıcılar Türkiye'de de bu tarz sitelerin olabileceği konusunda kullanıcıları uyarırken ailelere de uyarılarda bulunmaktan geri kalmadı. Çocuklarınızın plajda veya evde iç çamaşırlı mayolu veya şortu fotoğraflarını paylaşmaması uyarısında bulundu