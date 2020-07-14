14.07.2020 - 23:24 |
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp WEB'e neden erişilemiyor, mesaj gönderilemiyor?
Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı mobil sohbet uygulaması WhatsApp'ta saat 23:15'den beri erişim sorunu yaşanıyor. WhatsApp kullananlar uygulamayı kullanmakta sıkıntı yaşıyor. Gönderilen fotoğraflar açılmazken şimdi binlerce kişi "Whatsapp çöktü mü? Neden erişlemiyor?" sorusunu yoğun bir şekilde iletiyor.
Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar fotoğrafı gönderebiliyor fakat karşı taraf fotoğrafı göremiyor. Yaşanan gelişmenin ardından "Whatsapp çöktü mü? Neden fotoğraf gönderilemiyor?" sorularını sormaya başladı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp'taki bu gelişme sonrası yetkililerden bir açıklama yapılmış değil. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda...
Bakan Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda gençlerle buluştuUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk gençliğinin, 15 Temmuz gecesinde şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını ifade etti.Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 ve 2053 yıllarındaki hedeflerine gençler sayesinde ulaşacağını belirtti.