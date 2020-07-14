WhatsApp çöktü mü? WhatsApp WEB'e neden erişilemiyor, mesaj gönderilemiyor?

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar fotoğrafı gönderebiliyor fakat karşı taraf fotoğrafı göremiyor. Yaşanan gelişmenin ardından "Whatsapp çöktü mü? Neden fotoğraf gönderilemiyor?" sorularını sormaya başladı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'taki bu gelişme sonrası yetkililerden bir açıklama yapılmış değil. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda...