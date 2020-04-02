MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?
ABONE OL
02.04.2020 - 00:35 |

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim problemi yaşanıyor. Dünya genelindeki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı uygulamanın neden çöktüğünü, fotoğraf, video ve sesin neden gönderilemediğini araştırıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

WhatsApp'ta mesajlaşan kullanıcılar fotoğraf, video ve sesin neden gönderilemediğini ve indirelemdiğini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor...

WhatsApp'ta fotoğraf sıkıntısı! WhatsApp kullananlar fotoğraf paylaşmakta sıkıntı yaşıyor. Gönderilen fotoğraflar açılmazken şimdi binlerce kişi "Whatsapp çöktü mü? Neden fotoğraf gönderilemiyor?" sorusunu yoğun bir şekilde iletiyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'taki bu gelişme sonrası yetkililerden bir açıklama yapılmış değil. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda...

 

 

 

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Sıradaki Haber