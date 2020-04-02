WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta fotoğraf, video, ses neden gönderilemiyor, indirilemiyor?

WhatsApp'ta mesajlaşan kullanıcılar fotoğraf, video ve sesin neden gönderilemediğini ve indirelemdiğini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor...

WhatsApp'ta fotoğraf sıkıntısı! WhatsApp kullananlar fotoğraf paylaşmakta sıkıntı yaşıyor. Gönderilen fotoğraflar açılmazken şimdi binlerce kişi "Whatsapp çöktü mü? Neden fotoğraf gönderilemiyor?" sorusunu yoğun bir şekilde iletiyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'taki bu gelişme sonrası yetkililerden bir açıklama yapılmış değil. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda...