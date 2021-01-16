WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durumu nedir, kaldırıldı mı? WhatsApp'tan açıklama geldi!

WhatsApp ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durumu merak ediliyor. Yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili WhatsApp açıklama gerçekleştirdi. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durumu nedir?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ SON DURUMU NEDİR, KALDIRILDI MI?

WhatsApp'tan şu açıklama geldi:

"Yeni güncellemeler, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımıza ilişkin daha fazla şeffaflık sağlıyor.

Bugün herkes WhatsApp’ta alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insan bunu tercih edecek. Bu nedenle insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma kabiliyetimizi artırmıyor.

İnsanlardan şartları incelemeleri ve kabul etmelerinin talep edileceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp’ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işlediğine ilişkin yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız.

Ardından, 15 Mayıs’ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, insanların yeni politikayı sindire sindire gözden geçirebilmeleri için kademeli geçiş sağlayacağız.

İnsanların paylaşımlı konumlarını ve rehberlerini Facebook'la paylaşmıyoruz

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesini sağladı ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese, gerçeklerin yayılmasına ve söylentilerin durmasına yardımcı olan başka pek çok kişiye teşekkür ederiz."