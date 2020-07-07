Wimbledon Tenis Turnavasının 1902'den beri kullanılan tenis topu kaç santigrat derecede saklanır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Wimbledon Tenis Turnavasının 902'den beri kullanılan tenis topu kaç santigrat derecede saklanır?



C: 20

















