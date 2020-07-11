Yaban keçilerinin avlanması için planlanan ihale iptal edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütüldüğü hatırlatıldı.

Türkiye'de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek keçilerin bir kısmının avlanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli’de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13 Temmuz'da 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13 Temmuz'da yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir."