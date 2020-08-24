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24.08.2020 - 09:53 | | İHA

Yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yaban keçisi avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye 61 bin 998 lira idari para ve tazminat cezası uygulanırken, avda kullanılan araca da el konuldu.

Yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza!

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığının da verdiği destekle yürütülen av koruma faaliyetleri sırasında Seydişehir ilçesinde dağlık alanda yaban keçisi avı yapıldığı tespit edildi.

Milli parklar ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiye toplamda 61 bin 998 lira idari para ve tazminat cezası uyguladı. Avda kullanılan araç ile yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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