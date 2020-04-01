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01.04.2020 - 10:22 | | İHA

Yabancı öğrencilerden Evde kal mesajı!

Yabancı uyruklu öğrencilerEvde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Yabancı öğrencilerden Evde kal mesajı!

Tekirdağ’da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) okuyan yabancı öğrenciler, “Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye” mesajı içeren video çekerek sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Uğur Özgür, “Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte "Evde kal Tekirdağ, Evde kal Türkiye" videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber "Evde kal Türkiye" diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yabancı öğrencilerden Evde kal mesajı

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kameradaMecidiyeköy’de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.
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