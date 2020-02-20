Yağışlı ve serin günler geliyor

Yağışlı havanın, yarın Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor. Ankara’da bugün akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, cuma günü genellikle yağmur, cumartesi ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.