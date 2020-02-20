20.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Yağışlı ve serin günler geliyor
Türkiye, bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre ülkede, güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı havanın, yarın Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor. Ankara’da bugün akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, cuma günü genellikle yağmur, cumartesi ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
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