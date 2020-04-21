Yağmur nasıl oluşur? Kısaca yağmur oluşumu

Doğanın devamlı oluşturduğu su döngüsü bulunur. Bu döngünün canlıların yaşamı için oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür. Yağmur oluşumu sayesinde bu döngü her zaman devam eder.

Yağmur Nasıl Oluşur?

Yağmurun nasıl oluştuğunu öğrenmek adına insanlar ilk önce bulutları araştırmıştır. İlk önce su ve suyun kaynakları aldığı güneş ısısından ötürü buharlaşır. Oluşmuş olan su buharı, gökyüzüne yükselip yoğunlaşma durumuna gelir. Bu durumdan sonra su damlacıkları meydana gelir. Bu su damlacıklarının bir araya gelmesiyle yağmurlar meydana gelirler ve yeryüzüne düşerler. Yağmurlar ise bu şekilde oluşmuş olur.

Kısaca Yağmur Oluşumu

Su damlacıkları; yoğunlaşma olayı ile beraber yağmur şeklinde yeryüzüne inmektedir. Ancak bunların içerisinde iki değişik yol bulunmaktadır. Birincisi çarpışmadır. Su damlacıkları, rüzgarın etkisi ile beraber havada birbirine çarparlar ve yağmur meydana gelir. İkinci vaziyet ise kristalleşmedir. Soğuk havada

donan su damlacıkları, ufak kristallere dönüşüp yeryüzüne iner. Bu kristaller aşağı katmanlara inerken daha sıcak havaya uğradıklarından ötürü çözünüp su damlacıklarına bununla beraber yağmur haline gelmiş olurlar. İki farklı yağış türü vardır.

Bunlar;

- Yamaç Yağışları;

Bu yağmur çeşidi genel olarak dağlık kısımlarda görülmektedir. Bilhassa ülkemiz çapında Kuzey Anadolu gibi yerlerde görülür. Bu yağışın oluşması, diğer yağmur oluşumlarıyla benzerlik gösterir. Gökyüzünde yer alan su buharı burada yoğunlaşıp katı şekilde yeryüzüne iner.

- Yükselim Yağışları;

Ülkemiz çapında sıkça görülen bir yağış çeşididir. Yükselim yağışı adı verilen bu yağmur türü, konveksiyon yağış tipi ismiyle de bilinir. Bu yağış çeşitleri her mevsimde sık bir şekilde görülmekle beraber bazı mevsimler içerisinde daha çok oluşur. Ülkemiz çapında, yükselim yağışı adı verilen bu yağmur türü, Ege ve İç Anadolu'da sıkça görülmektedir. Burada oluşan yağmur, kuzeyden gelen hava akımı sayesinde gerçekleşmektedir. Bilhassa kuzey bölgelerinden gelecek su buharı Ege ve İç Anadolu'da yükselip su damlacıklarına dönüşürler. Ardından yeryüzüne yağmur şeklinde düşerler.