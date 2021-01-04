Ülkemiz hem yağmura hem de kar yağışına hasret kaldı. Yağışların olmaması nedeniyle susuzluk riski ile karşı karşıyayız. Tablo vatandaşları ürkütürken güzel bir haber almak isteyen yurttaşlar "Yağmur ve kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir yağmur ve kar yağacak mı?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar..

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5 Ocak Salı günü yağmur görülecek. 6 Ocak Çarşamba günü 3 büyük ilde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 7 Ocak Perşembe günü İstanbul ve İzmir'de yağmur Ankara'da ise puslu bir hava olacak. 8 Ocak Cuma günü yine İstanbul ve İzmir'de yağmur görülürken bu sefer Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 9 Ocak Cumartesi günü ise Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur görülecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haftaya salı günü ise uydu görüntülerine göre Balkanlar'dan soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara'da kar bekleniyor.