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08.01.2021 - 19:24 | | DHA

Yakınları bir saniye bile ayrılmadı! 2 gün sonra acı haber

Üsküdar'da 2 gün önce yeğenleriyle birlikte yüzmek için denize giren 28 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Yapılan aramaların ardından bugün bulunarak denizden cesedi çıkarılan Hüseyin Irgat'ın yakınları bir an olsun sahilden ayrılmadı.

Yakınları bir saniye bile ayrılmadı! 2 gün sonra acı haber

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nde 28 yaşındaki Hüseyin Irgat ile iki yeğeni yüzmek için denize girdi. Irgat denizde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak kayboldu. Deniz polisi denizde kaybolan Irgat'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, 28 yaşındaki Hüseyin Irgat'ın cesedi bugün saat 17.00 sıralarında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Hüseyin Irgat'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konuldu. Hüseyin Irgat'ın yakınları ise iki gün boyunca sahilde bekleyerek arama çalışmalarını takip etti.

Yakınları bir saniye bile ayrılmadı 2 gün sonra acı haber

Hüseyin Irgat'ın akrabası İbrahim Kaya, "Akşam saatlerinde buradan denize giriyorlar. Sonra biraz açılmış. Bağırıyordu, sesleri geliyordu. Kurtarın beni diyordu. İki gündür arıyoruz şimdi çıkarttılar" dedi.

Yakınları bir saniye bile ayrılmadı 2 gün sonra acı haber

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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