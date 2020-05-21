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21.05.2020 - 20:44 | | DHA

Yakınları kahroldu! Av tüfeğiyle dehşet saçtı: Yakalandı

Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, otomobil tamiri nedeniyle tartıştığı C.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis C.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Gelen son bilgilere göre, C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı otogaleride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., bugün akşamüstü 3 arkadaşıyla birlikte yeniden galeriye geldi. C.C. yanında getirdiği av tüfeğiyle Oğrak'a 3 el ateş açtı. Oğrak kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ve arkadaşları olay yerinden 07 AHH 083 plakalı otomobille uzaklaştı. 

Yakınları kahroldu Av tüfeğiyle dehşet saçtı: Yakalandı

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Oğrak'ın acı haberi alan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde inceleme yapan polis, galerinin giriş kapısı önünde henüz kullanılmamış 2 tüfek fişeği buldu. Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Oğrakın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yakınları kahroldu Av tüfeğiyle dehşet saçtı: Yakalandı

YAKALANDI

C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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