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18.08.2020 - 11:45 | | DHA

Yalova'da coronavirüse rağmen dansözlü düğün!

Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Yalova'da coronavirüse rağmen dansözlü düğün!

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu. Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

 

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