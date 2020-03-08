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08.03.2020 - 19:10 |

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Yalova açıklarında 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Görür yaptığı açıklamada, "Depremin yeri ilginç" dedi.

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü. Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi. Depremle ilgili Naci Görür, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saat 07.21'de Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF’ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara’da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adaların güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir.

Kutunun kapağı açılınca şaşkına döndüler8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.
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