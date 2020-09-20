Yapay zekâyla MR’da başarı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Türk Beyin Projesi” kapsamında, yapay zekânın tıp alanında kullanımına yönelik testlerde başarıya ulaşıldı. Geliştirilen yapay zekâ algoritması sayesinde, MR görüntüleri 5-10 saniye aralığında sonuçlandırılıp değerlendirilecek. Türk tıp dünyasında yapay zekâ ilk kez “karar destek sistemi” olarak kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Gazi Üniversitesi akademisyenlerinin bir yıldır sürdürdüğü “Türk Beyin Projesi” çalışması başarıyla sonuçlandı. Ofis Başkanı Ali Taha Koç, “Yapay zekanın tıp alanında kullanımına ilişkin testler başarıyla gerçekleştirildi. Geliştirilen algoritma sayesinde hastaların MR görüntüleri saniyeler içinde değerlendirilebilecek” dedi.

“Türk Beyin Projesi”, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Hemen sonuç

Proje kapsamında beyin tümörü olan hastaların MR’ları değerlendirilerek bir yapay zekâ algoritması geliştirildi. Yapay zekâ sayesinde beyinde bulunan anormal bölgelerin tespiti ve sınıflandırılması da bu algoritma ile yapıldı. Çalışma hastane sistemine entegre edilerek sağlıkçılara da destek verilmeye başlandı. Uygulama, sağlık personelinin iş yükünü azaltarak minimum hata prensibi ile MR tetkikinde çok uzun süre alan sonuç aşamasını 5 ila 10 saniye aralığına çekti. Beyin MR çekimi bittikten sonra hasta daha MR cihazından çıkmadan, yapay zekâ uygulaması algoritması sayesinde sonuçlar radyoloğun değerlendirmesine sunulacak. Böylece Türkiye’de ilk kez yapay zekâ uygulaması, hastaların tetkik ve tanılarında kullanılacak. Bir haftadır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi’nde uygulanan sistemin, Türkiye genelindeki hastanelere de kurulumu hedefleniyor.

‘Sağlık ekibine yardımcı olacak’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çeltikçi, OECD ülkeleri içerisinde yılda ortalama bin kişiye 52 MR çekildiğini, Türkiye’de ise bu oranın her bin kişiye 119 MR olduğunu söyledi. Çeltikçi, “OECD ülkeleri arasında kişi başına en fazla MR tetkiki yapılan ülke Türkiye. Bunun yanında kısıtlı radyolog ve doktor sayımız göz önünde bulundurulduğunda bizim amacımız çalışan sağlık personellerimizin yerini alacak değil, onlara yardımcı olacak bir sistem geliştirmek. Yapılacak şey; vatandaş Türkiye’nin her neresindeyse hizmeti ona götürmek, işleyiş ve sonuç aşamasını hızlandırmaktır” dedi.