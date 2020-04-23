23.04.2020 - 12:45 | | DHA
Yaralanan inekler kaza yerinde kesildi!
DiyarbakÄ±râ€™da Bekir AltÄ±nkara, kullandÄ±ÄŸÄ± hafif ticari araÃ§la aniden yola Ã§Ä±kan 2 ineÄŸe Ã§arptÄ±. Kazada AltÄ±nkara ile inekler yaralanÄ±rken, hayvanlar, murdar olmamasÄ± iÃ§in Ã§evredekiler tarafÄ±ndan kesildi.Â
Kaza, sabah saatlerinde, Ergani- Dicle yolunda meydana geldi. Bekir AltÄ±nkara, yÃ¶netimindeki 81 DL 335 hafif ticari araÃ§la bir anda yola Ã§Ä±kan 2 ineÄŸe Ã§arptÄ±. Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ AltÄ±nkara ve inekler yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, Bekir AltÄ±nkara'yÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
YaralÄ± 2 inek ise murdar olmamasÄ± iÃ§in Ã§evredekiler tarafÄ±ndan yolun ortasÄ±nda kesildi.
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