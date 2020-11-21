Yaralanan oÄŸlunu, yanÄ±na yatarak teselli etti

Kocaeli Merkez Mahallesi 19 MayÄ±s Caddesi Ã¼zerinde yaÅŸanan olayda, Ã‡aÄŸdaÅŸ Arda Demir ve YaÄŸÄ±z Osman Ã‡avdar adlÄ± Ã§ocuklarÄ±n bisikletleri yolunÂ kesiÅŸtiÄŸi noktadaÂ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Bisikletlerinden dÃ¼ÅŸen Ã§ocuklar yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler durumu 112 Acil'e bildirdi.



KazayÄ± duyarak olay yerine gelen Ã‡aÄŸdaÅŸ Arda Demirâ€™in babasÄ± Abdullah Demir, yerde yatanÂ oÄŸlunun yanÄ±na uzanarak, elini tutup ambulansÄ±n gelmesini bekledi. Yoldan geÃ§en bir kadÄ±n iseÂ yaralÄ± Ã§ocuÄŸun sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazladÄ±.Â Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan 2 Ã§ocukÂ hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â



KAZA ANI GÃœVENLÄ°K KAMERALARINA YANSIDIÂ



Kaza anÄ± ise Ã§evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã‡aÄŸdaÅŸ Arda Demir ile YaÄŸÄ±z Osman Ã‡avdarâ€™Ä±n bisikletleriyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â