YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Eren Erdem'in hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, kapatÄ±lan KarÅŸÄ± gazetesine yÃ¶nelik davada yargÄ±lanan Eren Erdem'e, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§undan verilen 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± istendi.Â
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 17/25 AralÄ±k darbe giriÅŸiminde, yasa dÄ±ÅŸÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± servis ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan dÃ¶nemin KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
KararÄ±n temyiz edilmesi Ã¼zerine dosya YargÄ±taya geldi. YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Eren Erdem hakkÄ±ndaki tebliÄŸnamesini hazÄ±rlayarak, temyiz istemini gÃ¶rÃ¼ÅŸecek YargÄ±tay 16. Ceza Dairesine gÃ¶nderdi.
Â TebliÄŸnamede, Eren Erdem hakkÄ±nda Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§undan verilen 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± talep edildi.
Dosyayla ilgili son kararÄ± YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi verecek.