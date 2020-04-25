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25.04.2020 - 09:33 | | AA

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Eren Erdem'in hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, kapatÄ±lan KarÅŸÄ± gazetesine yÃ¶nelik davada yargÄ±lanan Eren Erdem'e, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§undan verilen 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± istendi.Â

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Eren Erdem'in hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istedi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 17/25 AralÄ±k darbe giriÅŸiminde, yasa dÄ±ÅŸÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± servis ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan dÃ¶nemin KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KararÄ±n temyiz edilmesi Ã¼zerine dosya YargÄ±taya geldi. YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Eren Erdem hakkÄ±ndaki tebliÄŸnamesini hazÄ±rlayarak, temyiz istemini gÃ¶rÃ¼ÅŸecek YargÄ±tay 16. Ceza Dairesine gÃ¶nderdi.

Â TebliÄŸnamede, Eren Erdem hakkÄ±nda Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§undan verilen 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ± talep edildi.

Dosyayla ilgili son kararÄ± YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi verecek.

6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.
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