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04.04.2020 - 13:02 |

Son dakika haberi: Yargıtay'dan corona virüs açıklaması: Bir üye pozitif çıktı

Yargıtay, "Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup, halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi: Yargıtay'dan corona virüs açıklaması: Bir üye pozitif çıktı

İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle, 24 Mart’ta yapılan seçimlerde Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca 297 oy alarak Yargıtay Başkanı seçildi. Bazı haber sitelerinde, seçimlere katılan ve toplu fotoğrafta yer alan bir üyenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ardından da başka bir üyenin de test sonuçlarının pozitif çıktığı yönünde haberler yer aldı. Yargıtay, bunun üzerine yazılı açıklama yaptı. Bazı basın organlarında yayınlanan bir haberde, Yargıtay bünyesinde yapılan seçimlerle bağlantı kurularak 2 Yargıtay üyesinde COVID-19 testinin pozitif çıktığından bahsedildiği hatırlatılarak, "Bu haber içeriği doğru olmayıp, algı oluşturmaya yönelik olduğu görülmektedir. Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup, halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca bu üyemiz toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir" denildi.

 

Evine gelen maaşını alan vatandaş askere dua ettiKastamonu’da ikamet den ve corona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan bin TL'lik yardımların da dağıtımına başladı.
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