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12.03.2020 - 23:54 |

Yarın Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı? (13 Mart) Diyanetten resmi açıklama geldi mi, Corona Virüsü iptali var mı?

Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüsü nedeniyle gün itibariyle okulların tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması ve birçok etkinliğin ertelenmesi nedeniyle camilerin yarın açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği yarın camiler açık mı? 13 Mart Cuma namazı kılınacak mı, Corona Virüsü engeli var mı?

Yarın Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı? (13 Mart) Diyanetten resmi açıklama geldi mi, Corona Virüsü iptali var mı?

Ülkemizde Corona Virüsü nedeniyle alınan önlemler sonrası gözler yarın kılınacak Cuma namazı ile ilgili herhangi bir karar var mı sorusunun cevabına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum...

YARIN CUMA NAMAZI KILINACAK MI? 

Çin’de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Avrupa temaslı bir kişi aracılığıyla virüs ülkemize de geldi. Bu nedenle pek çok kişi yarın Cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sormaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

IRAK'TA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak.

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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