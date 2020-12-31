Yarın marketler açık mı? 1 Ocak yılbaşı yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı 1 Ocak'ta da devam edecek. Toplamda 4 gün uygulanacak kısıtlamalarda vatandaşlar temel ihtiyaçları için market, bakkal, fırın ve pastane gibi yerlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Bakanlık yılbaşında sokağa çıkma yasağının hafta sonları uygulanan kısıtlamalarla aynı esaslara uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. İşte, 4 gün yasakta market ve bakkalların çalışma saatleri...

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI?

Koronavirüs nedeniyle hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamaları yılbaşında da geçerli olacak ve böylece toplamda 4 gün yasaklar uygulanmış oluyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak.

Hafta sonu yasaklardaki şekliyle yılbaşında da marketler, bakkallar belli saatler aralığında çalışacak. 31 Aralık'ta marketler 10.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

BAKKAL, MARKET, FIRIN, KURUYEMİŞÇİLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağına yer verildi. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasınd bulunuyor.