Yarın marketler açık mı? 20 Haziran cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Yarın belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı LGS ve YKS tedbirleri genelgesinde yasağın uygulanacağı saatler, açık olacak yerler ve istisna kapsamında olan kişiler yer aldı. Vatandaşlar yarın marketlerin açık mı? sorusunu araştırıyor. İşte marketler ile ilgili detaylar...

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İşte genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar kısmında marketlerin durumu ile ilgili detaylar;



"a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)"

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Genelgede şu ifadeler yer aldı;

"20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."