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19.12.2020 - 01:00 |

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM, Migros kaçta açılıyor?

Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı. Yalnız vatandaşlara market alışverişi için müsaade ediliyor. Bu nedenle market ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler sıklıkla Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM kaçta açılıyor? sorusuna cevap arıyor.

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM, Migros kaçta açılıyor?

3 haftadır hafta sonları kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan bu kısıtlamalar neticesinde bazı iş yerleri kapalı oluyor. Bazı işyerlerine ve bütün marketlere yasak uygulanmıyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar şimdi Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Hafta sonu ŞOK, A101, BİM, Migros kaçta açılıyor? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şöyle denildi: Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

 

 

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